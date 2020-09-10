Пашаев заявил, что бесплатно защищал Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что безвозмездно защищал актера Михаила Ефремова. 8 сентября его клиенту присудили восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

«Я и мой партнер Елизавета Шаргородская работали бесплатно», — заявил правозащитник в эфире телеканала «Москва 24».

При этом Пашаев заявил, что доволен своей работой по этому делу. Он заявил, что Мосгорсуд может смягчить Ефремову наказание до семи лет лишения свободы. По мнению адвоката, таким образом Мосгорсуд «покажет свою гуманность».

«Я говорил, у нас основная надежда — или кассационная инстанция или Верховный суд. Я ему (судье — прим. ред.) показывал, что у нас все шансы для оправдательного приговора, судья игнорировал все», — подчеркнул Эльман Пашаев.

Семья Михаила Ефремова сейчас ищет нового адвоката. По мнению Пашаева, его преемник сможет в апелляции ссылаться только на те материалы, которые он собрал, работая с актером.

Ранее в СМИ сообщали, что по неподтвержденным данным, Пашаев обещал за сумму в несколько миллионов рублей добиться для Ефремова оправдательного или условного приговора.

Ефремов накануне заявил, что Эльман Пашаев «подставил» его на восемь лет.