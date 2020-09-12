Адвокат заявил, что Пашаева могут наказать за ложные показания свидетелей

Адвокат Андрей Князев считает, что на Эльмана Пашаева могут завести уголовное дело. Разбирательство начнут из-за показаний свидетелей защиты.

«Скорее всего, будет разбирательство по линии уголовной — откуда появились эти трое свидетелей. В данном случае может грозить и уголовное преследование», — заявил Князев в эфире радио «Комсомольская правда».

У Пашаева есть и другие проступки, уверен юрист. Например, тайные видеосъемки, которые оказались на телевидении, оскорбления участников суда и несдержанное поведение.

Также Князев сообщил, что Пашаев —единственный в своем роде адвокат с таким большим количеством нарушений во время судебных заседаний.

Ранее Минюст предложил лишить защитника Михаила Ефремова адвокатского статуса. Однако сам Пашаев признался, что не сильно дорожит статусом адвоката. Ведь гражданские, арбитражные и международные дела можно вести и без него. Кроме того, юрист уверен, что претензии к его работе возникли из-за «чрезмерно жесткого» Кодекса профессиональной этики.

Совет адвокатской палаты Северной Осетии рассмотрит дисциплинарное дело в отношении Пашаева 18 сентября.