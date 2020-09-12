Пашаев признал, что не сильно дорожит статусом адвоката

Защищавший актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП адвокат Эльман Пашаев заявил, что осуждать его могут только профессиональные адвокаты. Так он ответил на вопрос о звучащих сейчас в его адрес обвинениях и угрозах.

В интервью, опубликованном в Telegram-канале Daily Storm, он подчеркнул, что общественное мнение не кормит ни его, ни Ефремова. Обсуждая возможное лишение статуса адвоката Пашаев отметил, что «в юриспруденции статус неважен». Адвокатский статус не требуется для ведения гражданских, арбитражных и международных дел.

«Ну, лишат и лишат», — сказал он, но признал, что статус адвоката ему очень дорог.

Ранее Пашаев заявил, что Ефремов не может его уволить, так как это невозможно в принципе. От услуг адвоката можно только отказаться.