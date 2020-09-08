«Ход Пашаева». Как выбор адвоката повлиял на приговор Ефремову

Приговор Михаилу Ефремову едва ли прибавил сторонников его адвокату Эльману Пашаеву. Считают, что экстравагантное поведение защитника сделало Ефремову только хуже. Ксения Собчак назвала Пашаева аферистом, одна из коллег — вымогателем, оппонент Добровинский напомнил, что тот с первого дня обливал грязью членов семьи погибшего. О «ходах Пашаева» на процессе и их оценке — в материале «360».

С чего все началось

Вечером 8 июня внедорожник Ефремова вылетел на встречную полосу на Садовом кольце в Москве. Машина врезалась в фургон, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров, вскоре он скончался в больнице.

В тот же день появились кадры с места аварии, на которых шатающийся актер пытается сказать что-то нечленораздельное. Экспертиза выявила в его крови следы алкоголя и наркотиков. Сразу после аварии Ефремов признал, что сел пьяным за руль и спровоцировал ДТП. Также он попросил прощения у членов семьи погибшего.

Но вскоре в дело вступил адвокат Эльман Пашаев.

Линия защиты Пашаева

Пашаев, несмотря на кадры с места ДТП и показания очевидцев, выбрал не самую очевидную линю защиты — он взялся доказывать, что Ефремов не находился за рулем внедорожника. У защиты нашлись свидетели, которые якобы видели, как из машины Ефремова выходил другой человек. Сам актер заявлял, что ничего не помнит о моменте ДТП, поэтому отказывается признавать вину.

Во время процесса Пашаев постоянно переругивался с адвокатом Александром Добровинским, представляющим интересы семьи погибшего курьера Сергея Захарова. Защитники отпускали едкие комментарии в отношении друг друга как в суде, так и в СМИ.

3 сентября, уже после того, как защита показала видео, на котором прослеживается весь путь Ефремова от бара до места аварии, актер с оговорками признал вину.

«Я в тупике, здесь были все доказательства — я признаю вину и искренне раскаиваюсь, если это сделал я», — сказал он в последнем слове.

Приговор и реакция на него

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима (прокурор требовал 11 лет). Актера взяли под стражу в зале суда. Его защита уже попросила Мосгорсуд отменить приговор.

После приговора Пашаева не критиковал только ленивый.

Телеведущая Ксения Собчак назвала адвоката аферистом. По ее мнению, если бы не линия защиты Пашаева, Ефремову дали бы четыре-пять лет, а через два-три года он «тихо вышел бы по УДО, с достоинством выдержав испытание и полностью раскаявшись».

Адвокат потерпевших Александр Добровинский то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что если бы он защищал Ефремова, то доказывал бы, что у актера проблемы со здоровьем из-за алкоголизма.

«Грандиозная ошибка защиты заключается в том, что они не проверили сердце актера», — сказал Добровинский kp.ru. У алкоголиков, продолжил он, сердечная мышца «тоненькая, как тряпочка». Защита могла бы доказать, что в момент аварии у него случился микроинфаркт, и актеру дали бы условный срок.

По словам Добровинского, когда в суде выступал Пашаев, он ждал, что Ефремов встанет, скажет ему: «Заткнись!» и признает свою вину.

Адвокат Александр Островский считает, что актер стал жертвой «шарлатана» Эльмана Пашаева.

По мнению юриста, тактика, выбранная Пашаевым, только ухудшила отношение суда к Ефремову, «ведь он отрицает очевидные вещи». Если бы актер признал вину, это было бы смягчающим обстоятельством, «а так Ефремов затягивает себе петлю на шее».

Дочь Ефремова Анна Мария прокомментировала приговор коротко: «Что ж. Будет очень странно, если с такими родителями я не стану писателем или рок-музыкантом».

Пашаева она и раньше не поддерживала. Когда в августе Ефремов объявил, что отказывается от услуг адвоката из-за того, что над тем «посмеиваются», Анна Мария написала в Twitter: «Ну, наконец-то, Господи». Однако через пару дней ее отец заключил с Пашаевым новый договор.

Адвокат Генрих Падва, к которому Ефремов хотел обратиться после «увольнения» Пашаева, говорил, что защитник актера дискредитирует все адвокатское сообщество.

«На самом деле это не адвокат, а какой-то плут!» — считает 89-летний Падва.

При этом незадолго до вынесения приговора выяснилось, что Пашаев был осужден за побои и угрозы. Первой об этом рассказала его бывшая коллега Анна Бутырина, вступившая в процесс на стороне родственников жертвы ДТП. Пашаева осудили на год условно за то, что он вместе с сообщниками в своей беседке выбивал из должника деньги.

После приговора Бутырина назвала Пашаева «одним из величайших мошенников», добавив, что Ефремов «стал жертвой Эльмана Пашаева в тот момент, когда выбрал себе данного защитника».

Ни Ефремов, ни Пашаев пока не комментировали приговор. Когда прокуратура запрашивала 11 лет лишения свободы, Ефремов называл это смертельным сроком.

Друг актера Иван Охлобыстин считает, что Ефремов и сам сделал все, «чтобы ему дали по максимуму».

«Мне этот инсценированный суицид, как другу, очень не нравится, но я бессилен: Миша настаивает, что он уже умер», — написал Охлобыстин еще до вынесения вердикта.

Для всех близких людей это огромное горе, добавил актер.