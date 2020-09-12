По словам собеседника, гонорар Пашаева составил 11 миллионов рублей. За эти деньги он обещал добиться мягкого наказания за смертельное ДТП, которое устроил Ефремов.

«Позже выяснилось, что Пашаева никто не предлагал, а он сам себя навязал, сославшись на общих знакомых», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, адвокат получил гонорар на стадии предварительного расследования дела, еще до начала суда.

Ранее о гонораре в 11 миллионов рублей говорила адвокат Анна Бутырина, представляющая интересы родственников погибшего в ДТП курьера.

По ее словам, за эти деньги Пашаев обещал Ефремову, «что ему, в крайнем случае, дадут условный срок, либо вообще освободят».

Пашаев утверждал, что защищал артиста бесплатно и заранее предупреждал, что суд первой инстанции назначит ему семь-восемь лет заключения.

После того как суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии, актер отказался от услуг Пашаева.