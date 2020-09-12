Пашаев сам навязал свою услуги Ефремову — знакомый актера
По словам собеседника, гонорар Пашаева составил 11 миллионов рублей. За эти деньги он обещал добиться мягкого наказания за смертельное ДТП, которое устроил Ефремов.
«Позже выяснилось, что Пашаева никто не предлагал, а он сам себя навязал, сославшись на общих знакомых», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, адвокат получил гонорар на стадии предварительного расследования дела, еще до начала суда.
Ранее о гонораре в 11 миллионов рублей говорила адвокат Анна Бутырина, представляющая интересы родственников погибшего в ДТП курьера.
По ее словам, за эти деньги Пашаев обещал Ефремову, «что ему, в крайнем случае, дадут условный срок, либо вообще освободят».
Пашаев утверждал, что защищал артиста бесплатно и заранее предупреждал, что суд первой инстанции назначит ему семь-восемь лет заключения.
После того как суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии, актер отказался от услуг Пашаева.