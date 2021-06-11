Россиянам рассказали, каких животных необходимо вакцинировать от коронавируса

Вакцинировать всех животных от коронавируса не имеет смысла. Опасность заболеть COVID-19 есть у кошек, хорьков, норок, енотовидных собак и золотых сирийских хомячков. Ветеринары советуют сделать им прививки.

Вакцинацию стоит провести, по мнению специалистов, среди новозеландских белых кроликов и собак. Об этом сообщила «Парламентская газета».

«Способны подхватить вирус и дикие звери — тигры, львы, гориллы, макаки. Именно на эти данные опирались ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных, создавая вакцину „Карнивак-Ков“», — сообщило издание со ссылкой на Россельхознадзор.

Представители ведомства отметили, что человек не может заразиться от питомцев, но обратные случаи реальны. Вакцинация, по мнению ученых, важна, чтобы не допустить мутации вируса. Именно в популяции животных при межвидовой передаче патоген очень быстро изменяется, становится сильнее, что становится угрозой для людей.

Вакцинировать животных от коронавируса необходимо фермерам, которые разводят норок и хорьков, центрам передержки бездомных животных и другим компаниям, где в одном помещении содержится большое количество животных.

В Россельхознадзоре напомнили, что владельцы кошек и собак также имеют возможность привить домашних любимцев в ветклиниках.