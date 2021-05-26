Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России

В России начали прививать домашних животных от коронавируса COVID-19. Для этого используется отечественный препарат «Карнивак-Ков». Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Вакцинация стартовала на базе ветеринарных клиник в нескольких регионах России. Первые партии единственной в мире вакцины «Карнивак-Ков» поступили туда накануне, 25 мая. Препарат был разработан учеными Россельхознадзора для профилактики заболевания среди животных.

«Вакцинация проводится частными и государственными клиниками, приобретшими вакцину у производителя — Федерального центра охраны здоровья животных», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники учреждений заявили, что активный интерес к вакцинации проявляют заводчики породистых животных, часто путешествующие владельцы домашних животных, а также граждане, которые содержат своих животных на свободном выгуле.

Ранее эксперты Всемирной организации здоровья животных (МЭБ) заявили, что острой необходимости прививать домашних питомцев от коронавируса нет. Собаки и кошки, по их словам, находятся в группе низкого риска и не играют значительной роли в распространении COVID-19.