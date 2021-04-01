Ветеринар объяснил, в каком случае питомцам нужна прививка от коронавируса

Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, кандидат ветеринарных наук Сергей Середа объяснил, в каком случае домашним питомцам начнут делать прививки от коронавируса в России, написал сайт kp.ru.

Недавно Россельхознадзор зарегистрировал вакцину «Карнивак-Ков», которая предназначена для профилактики COVID-19 у пушных зверей, собак и кошек. Середа уверен, что этот препарат необходимо использовать лишь в случае острой необходимости.

«Как практикующий ветеринарный врач я бы сказал так: если будут основания применять эту вакцину, мы будем ее применять. По всей видимости, основанием может стать ситуация, при которой заражения животных SARS-CoV-2 будут массовыми», — пояснил эксперт.

Он добавил, что в настоящий момент не замечает такой обстановки в нашей стране.