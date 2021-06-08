Львица умерла от COVID-19 в индийском зоопарке

В индийском зоопарке Аригнар Анна в Вандалуре близ Ченнаи умерла девятилетняя львица Нила, болевшая COVID-19. У нее наблюдались сильный кашель и отсутствие аппетита.

В зоопарке у всех львов с аналогичными симптомами взяли анализы на наличие коронавируса в организме. COVID-19 обнаружили у девяти львов, среди которых была Нила. Об этом сообщила газета The Hindu со ссылкой на главного министра штата Тамил-Наду Мутхувела Карунанидхи Сталина.

Вскоре после вспышки всех азиатских львов посадили на карантин. Ветеринары лечат животных антибиотиками и другими профилактическими препаратами.

Вспышки коронавируса среди львов также были обнаружены в вольерах в Хайдарабаде, в зоопарке Джайпура и сафари в Этаве.

Образцы всех львов, которые заразились коронавирусом, отправлены в Центр клеточной и молекулярной биологии в Хайдарабаде на анализ, чтобы найти штамм вируса.

В России началась вакцинация домашних животных от коронавируса. Для этого используется отечественный препарат «Карнивак-Ков».