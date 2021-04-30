Первую партию вакцины от коронавируса для животных выпустили в России

Первая российская вакцина для профилактики COVID-19 у животных «Карнивак-Ков» потупила в гражданский оборот. Всего выпущено 17 тысяч доз.

«Карнивак-Ков» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса для животных. Препарат уже забронирован и в ближайшее время поступит Москву, Подмосковье, Петербург, Тверь, Владимир, Киров, Ижевск, Иркутск, Магнитогорск, Челябинск, Новосибирск, Рязань, Тольятти и Крым, сообщило РИА «Новости».

Вакцина была выпущена в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных». По данным разработчиков, срок сохранения иммунитета после прививки составляет полгода.

В Россельхознадзоре отмечают, что в случае спроса на вакцины центр сможет производить до 10 тысяч доз в сутки.

По мнению экспертов Всемирной организации здоровья животных (МЭБ), острой необходимости прививать домашних питомцев нет. Дело в том, что собаки и кошки находятся в группе низкого риска и не играют значительной роли в распространении коронавирусной инфекции. Однако, если хозяин животного заболел, то ему нужно ограничить тесный контакт со своим питомцем, чтобы не подвергать его опасности.