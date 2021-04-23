Вакцины для кошек в дефиците. Без прививок животных лучше не вывозить на дачу

Ветеринарные клиники Москвы и Петербурга рассказали о дефиците вакцины для профилактики заболеваний кошек. Между тем именно сейчас такие вакцины как нельзя кстати, ведь наступает сезон, когда животных начнут вывозить на дачи.

Некоторые ветеринарные клиники Москвы и Санкт-Петербурга пожаловались на нехватку популярной вакцины для кошек. Это препарат Nobivac Tricat Trio, который используют для профилактики калицивироза, «кошачьей чумки», вирусного ринотрахеита. Выяснилось, что вакцины нет с конца марта, в начале апреля клиникам обещали поставить препарат к концу месяца, но теперь поставки перенесли на конец мая.

По словам ветеринаров, проблемы с поставкой вакцины для кошек происходят регулярно. Вице-президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Александр Ткачев-Кузьмин заявил, что все зависит от того, сколько препарата производитель выделит для России.

Ветеринар также рассказал, что вакцины от бешенства изначально поставляются в государственные клиники, а только потом — в частные.

Тем не менее Россельхознадзор не подтвердил сложности с поставкой препарата для кошек. По данным ведомства, в страну ввезли более 260 тысяч доз вакцины Nobivac Tricat Trio.

Непрививочные последствия

Неудачная поездка на дачу может спровоцировать у кошки ряд заболеваний. Специалисты считают, что домашних любимцев нужно вакцинировать каждый год. Президент фонда зоозащиты «Спаси меня», ветеринарный врач Карен Даллакян объяснил «360», что животные легко переносят прививки, а препараты дают надежный иммунитет.

Котят до трех месяцев прививают двукратно, а затем уже реже. Вакцинация поможет сэкономить деньги на лечении кошки от болезней Карен Даллакян.

По его словам, на дачных участках котята могут подхватить «кошачью чумку», из-за которой молодое животное часто умирает, ринотрахеит и калицивироз, напоминающий пневмонию у людей.

Согласно инструкции к вакцинам, кошек нужно прививать каждые три-четыре года. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков объяснил, что это правило применимо только к европейским странам-производителям, где совсем другие леса.

«Средняя полоса России традиционно неблагополучная по бешенству, в некоторых районах даже объявляют карантин. Поэтому в наших условиях титр антител нужно поддерживать раз в год», — добавил врач.

Дачный сезон

Ветеринар отметил, что весна — это время, когда опасность заразиться самая высокая, ведь тает снег, который обнажает продукты распада. Шеляков посоветовал вакцинировать свою кошку в феврале–марте, чтобы она могла набраться антител перед дачным сезоном.

Ветеринар также посоветовал регулярно прививаться от бешенства.

Перед поездкой на дачу животное необходимо обезопасить от паразитов — как от внешних, так и от тех, которые могут занести другие звери через укус. Ветеринар посоветовал не использовать ошейники, так как кошка может случайно задушить саму себя.

Поскольку питомцы часто любят ловить насекомых, Даллакян посоветовал иметь антигистаминные препараты в аптечке для помощи кошкам.

«В противном случае от жала осы или пчелы морда животного отекает», — добавил ветеринар.

Кошки и коронавирус

В конце марта Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса для животных. Ученые Федерального центра охраны здоровья разработали препарат «Карнивак-Ков» для животных.

Вакцину испытали на кошках, собаках, песцах, норках и других животных. По словам руководителя Россельхознадзора Константина Савенкова, вакцина не навредила животным, у них во всех случаях выработались антитела.