Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии

Сотрудника посольства Северной Македонии объявили персоной нон грата в России. Об этом сообщил МИД РФ.

В четверг, 10 июня, временного поверенного в делах Республики Северная Македония в России Оливеру Чаушевскую-Димовскую пригласили в Министерство иностранных дел, где ей вручили ноту ведомства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.

«Данная мера является ответом на принятое в мае северомакедонской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata дипломата посольства России в Скопье», — сообщили на сайте Министерства иностранных дел России.

В середине мая власти Северной Македонии выслали российского дипломата. Министерство иностранных дел России обещало принять ответные меры.

Массовая высылка российских дипломатов из европейских стран началась после обвинений Чехии в причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице в 2014 году. Страна на фоне этого скандала выслала 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. Чехию поддержали другие страны, выслав российских дипломатов.