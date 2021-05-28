Страны стали все чаще высылать дипломатов. Раньше этот жест был предвестником войн

В этом году количество новостей о высылке дипломатов било все рекорды. И, похоже, заканчиваться они не планируют. Сегодня Литва решила выслать двух белорусских дипломатов. Тем временем Бельгия возвращает посла из Сеула после скандала с его супругой. Специалисты заговорили о моде на высылку дипломатов. Такая тенденция их пугает. Ведь в прежние времена отзывы послов говорили о готовящейся войне.

Высылка дипломатов

15 апреля американская сторона объявила о высылке 10 российских дипломатов. Якобы среди них были сотрудники российской разведки. После этого о высылке объявили Польша и Чехия. Последняя выслала 18 российских дипломатов. Их также назвали сотрудниками разведки. Также Прага обвинила россиян в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице семь лет назад. После этого Чехия призвала ЕС и НАТО к коллективной высылке российских дипломатов в знак солидарности.

Российская сторона в ответ на действия США, Польши и Чехии объявила о высылке ряда дипломатов, представляющих эти страны. А 28 апреля Москва сообщила о высылке сотрудников других посольств государств Восточной Европы в ответ на аналогичные действия: Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии.

При этом тенденция на высылку дипломатов не прекратилась. Только сегодня Литва решила попросить покинуть свою территорию двух белорусских дипломатов. Так Литва поддержала Латвию, которая поступила так же ранее. Литовский МИД выразил протест в связи с задержанием бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подруги, россиянки Софии Сапеги. Это произошло после посадки самолета Ryanair в Минске. Также Бельгия возвращает посла из Сеула после громкого инцидента в магазине одежды, фигурантом которого стала его супруга.

Опасная тенденция

Все это говорит о некой политической моде на высылку дипломатов. Об этом в разговоре с «360» рассказал дипломат, политолог, историк, публицист МГИМО Виктор Мизин.

«Это было, конечно, и в период холодной войны. Но тогда это были какие-то конкретные обвинения в шпионаже и действительно следовали какие-то зеркальные меры. <…> Это было таким скандальным инцидентом. Всегда было связано с прямыми обвинениями в шпионаже», — пояснил собеседник.

Сейчас, по его словам, это стало уже повседневным явлением. Недели нет, чтобы дипломатов не высылали, отметил Мизин. И здесь опять следуют обвинения в шпионаже. В частности, НАТО считает, что российские разведки в связи с обострением отношений с Западом резко усилили разведывательную и даже диверсионную работу в странах НАТО.

Но в последнее время это стало уже таким политическим жестом, когда высылают не по обвинению в недозволенной или несовместимой с дипломатическим статусом деятельности, проще говоря, в шпионаже, а когда просто это идет как какая-то ответная мера на какие-то шаги, которые считаются недружественными Виктор Мизин дипломат, политолог.

В такой ситуации, уверен собеседник «360», «бедные дипломаты» становятся жертвами или «пешками разменными». По словам дипломата, такого не было никогда. Это новая тенденция.

«Я только с ужасом думаю, чтобы не дай бог не начали еще захватывать дипломатов друг друга в заложники, что было в средние века, когда многих российских послов заточали. В основном в Османской империи это происходило, не в европейских странах. Чтобы кому-то в голову не пришло, чтобы освободить белорусского правозащитника, захватить в заложники какого-нибудь белорусского дипломата. Я бы на их месте поостерегся без охраны ходить в странах НАТО», — подчеркнул политолог.

Отзыв посла как предвестник войны

По словам Мизина, это ужасная тенденция. Он напомнил, что раньше отзыв дипломата был предвестником начала военных действий.

«Сейчас это не так, но это очень серьезный жест. Мне кажется, он неоправданный, потому что я уже устал повторять старую русскую поговорку, что худой мир лучше доброй ссоры. Все время надо разговаривать. <…> Мы живем в современном глобализирующемся мире, или мире огромных и проникающих везде связей. Оторвать себя мы не можем ни по экономическим, ни по политическим причинам. Надо говорить, даже когда уходят от разговора с нами, даже когда какая-то апатия с той стороны», — подчеркнул собеседник.

С этим согласился и депутат бундестага Вальдемар Гердт. Он рассказал «360», что многие политики считают, что высылка дипломатов — это такой символический акт выражения недовольства по отношению к политике той страны, чьих дипломатов выслали.

Но это детская интерпретация. Страна, готовящаяся к войне с другой страной, всегда отзывала своего посла из этой страны. И здесь уже не до детских шуток. И здесь не до надутых губок и обид, которые пытаются выразить таким способом. Запад начал эту практику. <…> На основании таких причин отзывать дипломатов… Это подготовка к войне Вальдемар Гердт депутат бундестага.

«Наличие дипломатов в стране — это всегда возможность диалога»

Гердт уверен, что наличие дипломатов в стране — это всегда возможность диалога. Урезая дипломатический состав в своей стране, власти урезают и диалог. При этом многие лидеры стран цинично утверждают, что выступают за диалог и за мирное сосуществование и мирное урегулирование.

«Как-то дела со словами расходятся. Это уже стало традиционным поведением европейской политики. Элита, которая есть сейчас, должна уйти с политической арены. Она изживает себя вместе с Евросоюзом, развал которого грядет. На арену должны прийти более прагматичные силы, которые будут любить и уважать свою страну и тем самым с пониманием относиться к суверенитету других стран», — подчеркнул собеседник «360».

Мизин также отметил, что в советской и русской дипломатии очень хорошие традиции в этом плане.

«Всегда умели позицию страны очень четко доносить. Думаю, и сейчас будет так, несмотря на то, что отношения наши с Западом достигли дна», — заключил дипломат.