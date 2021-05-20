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    20 мая 2021, 09:26

    МИД РФ пообещал ответить на высылку дипломата из Северной Македонии

    Анастасия Калинина

    Россия примет ответные меры на высылку дипломата из Северной Македонии. Информация об этом появилась на официальном сайте МИД РФ.

    МИД РФ пообещал ответить на высылку дипломата из Северной Македонии

    В ведомстве сообщили, что немотивированная высылка российского дипломата из Северной Македонии обязательно отразится на двусторонних отношениях.

    «Решительно осуждаем подобные немотивированные действия, которые не могут не отразиться на российско-северомакедонских отношениях. Ответные меры последуют», — говорится в сообщении.

    В ведомстве напомнили, что 14 мая в отношении российского дипломатического представительства в Северной Македонии был предпринят «недружественный акт». В результате местные власти объявили одного нашего дипломата персоной нон грата.

    Несколько дней назад замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия может расширить список недружественных стран, в который пока входят только США и Чехия. Он отметил, что Штаты пока не просили исключить их из этого перечня. Рябков признался, что не знает, имеет ли все это какое-то значение для Вашингтона.