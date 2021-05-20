МИД РФ пообещал ответить на высылку дипломата из Северной Македонии

Россия примет ответные меры на высылку дипломата из Северной Македонии. Информация об этом появилась на официальном сайте МИД РФ.

В ведомстве сообщили, что немотивированная высылка российского дипломата из Северной Македонии обязательно отразится на двусторонних отношениях.

«Решительно осуждаем подобные немотивированные действия, которые не могут не отразиться на российско-северомакедонских отношениях. Ответные меры последуют», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 14 мая в отношении российского дипломатического представительства в Северной Македонии был предпринят «недружественный акт». В результате местные власти объявили одного нашего дипломата персоной нон грата.

Несколько дней назад замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия может расширить список недружественных стран, в который пока входят только США и Чехия. Он отметил, что Штаты пока не просили исключить их из этого перечня. Рябков признался, что не знает, имеет ли все это какое-то значение для Вашингтона.