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    18 мая 2021, 14:59

    Северная Македония решила выслать российского дипломата — СМИ

    Анастасия Калинина

    Власти Северной Македонии решили выслать российского дипломата. Об этом сообщил Bloomberg. С чем может быть связана высылка — неизвестно.

    Более никаких подробностей издание не привело. Представители российского МИД пока не прокомментировали это сообщение.

    Недавно Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву во Врбетице, в результате которого погибли два человека в 2014 году. Страна на фоне этого скандала выслала 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. Наши дипломаты также заявили, что обвинения Чехии абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны.

    Но на этом высылки не закончились. Несколько европейских стран в знак солидарности тоже выслали российских дипломатов. На эти действия Россия ответила зеркально.

    Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сегодня сообщил, что Россия может расширить список недружественных стран, в который пока входят только США и Чехия. Однако Рябков признался, что не знает, имеет ли все это какое-то значение для Вашингтона.