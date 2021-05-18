Власти Северной Македонии решили выслать российского дипломата. Об этом сообщил Bloomberg. С чем может быть связана высылка — неизвестно.

Более никаких подробностей издание не привело. Представители российского МИД пока не прокомментировали это сообщение.

Недавно Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву во Врбетице, в результате которого погибли два человека в 2014 году. Страна на фоне этого скандала выслала 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. Наши дипломаты также заявили, что обвинения Чехии абсурдны, голословны, надуманны и возмутительны.

Но на этом высылки не закончились. Несколько европейских стран в знак солидарности тоже выслали российских дипломатов. На эти действия Россия ответила зеркально.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сегодня сообщил, что Россия может расширить список недружественных стран, в который пока входят только США и Чехия. Однако Рябков признался, что не знает, имеет ли все это какое-то значение для Вашингтона.