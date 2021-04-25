«Извинений не будет». Заявление президента Чехии не положит конец дипломатического кризису

Заявление президента Чехии Милоша Земана о том, что в отчетах контрразведки не содержалось сведений о присутствии «российских агентов» во Врбетице, еще не означает, что кризис во взаимоотношениях Москвы и Праги закончился. Об этом «360» заявила политолог Наталия Елисеева.

«Это лишь просто очевидный факт, который они понимают, что их обвинения, они были слишком абсурдными. По сути своей это не снимает другие обвинения, например, в том, что Россия как-то не так себя ведет, как-то не так поступает», — сказала политолог.

Елисеева уверена, что после признания несостоятельности своих обвинений власти Чехии не будут приносить извинений. Кризис в российско-чешских отношениях после этого не закончится.

«Так или иначе, дипломатический кризис уже начался. Извинений никаких не будет. <…> Сколько раз мы видели, когда Россию обвиняли во всех грехах, но извинений никаких не следовало. Даже когда не было доказательств или когда доказательства были сфальсифицированы», — отметила эксперт.

По мнению политолога, заявление Земана не окажет серьезного влияния на ситуацию в отношениях. Все останется на своих местах, и только в дальнейшем, когда тема спадет и забудется, уже будут какие-то действия по возвращению дипломатов.

Президент Чехии в воскресенье признал, что у Праги нет доказательств причастности спецслужб РФ ко взрывам на складах во Врбетице. Однако он предложил дождаться окончательных итогов расследования. Безосновательные обвинения уже привели к высылке 18 российских дипломатов из Праги и 20 чешских — из Москвы. МИД Чехии уже анонсировал, что до конца мая из страны вышлют еще 63 сотрудника посольства РФ. Москва также потребовала от Чехии сократить штат дипмиссии.