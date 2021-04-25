Чешский президент Милош Земан заявил, что никаких доказательств присутствия сотрудников российской разведки на складе боеприпасов во Врбетице в отчетах спецслужб не содержалось. Об этом он сообщил, выступая с обращением в эфире CNN Prima News.

Земан выступил с чрезвычайным обращением к нации в связи со скандалом вокруг взрывов во Врбетице, прогремевших на частном складе с боеприпасами в 2014 году.

В причастности ко взрывам на складе заподозрили спецслужбы РФ, что послужило поводом для высылки российских дипломатов. Однако Прага не представила никаких доказательств. Президент Чехии в воскресенье подтвердил, что хотя Чехия не может позволить иностранным агентам заниматься терроризмом, никаких доказательств присутствия шпионов из России на складе нет.

Земан считает, что нужно провести объективное расследование, а уже по результатам делать выводы о том, была ли Россия причастна. По его словам, если подозрения подтвердятся, то России придется заплатить.

Премьер Чехии Андрей Бабиш 17 апреля обвинил Россию в причастности ко взрывам во Врбетице. Он обещал представить отчет спецслужб, но этого так и не было сделано. Однако сам скандал уже поставил на паузу переговоры о поставках российской вакцины и усложнил участие России в тендере на достройку АЭС «Дукованы».