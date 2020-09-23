Решение об аресте рэпера Эллея примет Таганский суд. Онлайн-трансляция

После крупной аварии в центре Москвы против певца Эльмина Гулиева (Эллея) возбудили уголовное дело. «360» ведет онлайн-трансляцию от Таганского суда столицы, который рассмотрит вопрос об аресте рэпера.

Музыканта задержали накануне. На своем автомобиле Infiniti 21 сентября он влетел в пешеходов на пересечении Остоженки и Померанцева переулка после столкновения с Mercedes. Предварительно установлено, что виноват в ДТП именно Гулиев, проехавший на красный свет на высокой скорости. Если его вину докажут, то молодой человек может сесть в тюрьму на срок до двух лет.

Один из пострадавших пешеходов сейчас находится в реанимации в искусственной коме. Состояние женщины, которая тоже попала под колеса Infiniti и потеряла часть ноги, ухудшилось. Ехавшая вместе с рэпером тиктокерша получила ушиб мягких тканей головы. Сам Гулиев отделался ушибом плеча.