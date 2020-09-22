Сбивший пешеходов в центре Москвы рэпер Гулиев отделался ушибом плеча

У рэпера Эллея (Эльмин Гулиев), ставшего участником ДТП на Остоженке в Москве, ушиб плеча. Об этом «360» сообщил его директор Ильнур.

«Небольшой ушиб плеча, и все, в принципе», — рассказал представитель артиста.

По его словам, находившаяся в момент аварии вместе с Эльмином девушка не получала перелом таза, как писали СМИ. От серьезных травм ее уберегла сработавшая подушка безопасности. После ДТП у спутницы рэпера был шок, поэтому она сидела на асфальте.

«Ее повезли в больницу на обследование, но она уже дома», — уточнил Ильнур.

При этом он отказался комментировать появившуюся информацию о том, что Гулиева задержали.

Merсеdes и Infiniti Гулиева столкнулись на пересечении Остоженки и Померанцева переулка. в 16:20 21 сентября. После этого Infiniti вылетела на тротуар, где находились пешеходы. По предварительной информации, виновником ДТП является Гулиев. Он проехал на красный свет, превышая скорость.

В итоге четыре человека пострадали. В тяжелом состоянии находится преподавательница МГЛУ Надежда Тухтарова. Врачи вынуждены были ампутировать ей лодыжку. Студенты вуза пожелали женщине скорейшего выздоровления.

