Родственник видеооператора и монтажера Михаила Иорданова, который пострадал в ДТП с рэпером Эльмином Гулиевым (Эллеем) в центре Москвы, подтвердил его тяжелое состояние.

Троюродный брат Иорданова Федор рассказал «360», что его родственник действительно находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В тяжелом состоянии он, в искусственной коме. Врач сказал, что сегодняшняя ночь решающая Федор.

Отец Иорданова находится в больнице. Его мать приедет в учреждение в среду. По словам Федора, Иорданов до сих пор находится в состоянии комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У мужчины перелом ребер и тяжелая черепно-мозговая травма. Информацию о том, что у Иорданова сломан позвоночник, Федор не подтвердил.

Авария с участием рэпера Эллея на пересечении Остроженки и Померанцева переулка произошла 21 сентября в 16:20. Столкнулись Mercedes и Infiniti. От удара Infiniti отлетел на тротуар, на котором стояли три пешехода. Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, что машина на большой скорости сбивает людей, после чего двое пострадавших лежат и не шевелятся.

За это ДТП Эллея могут посадить на два года. «360» разбирался, сможет ли артист избежать реального срока.