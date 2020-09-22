Тиктокерша осталась цела после ДТП с машиной Гулиева
Менеджер организации подтвердил, что блогер находится в больнице. Тяжелых травм, о которых писали СМИ, у нее нет.
«Знаю, что человек жив-здоров», — сказал сотрудник компании.
По данным источника «360», девушке диагностировали ушиб мягких тканей головы. Эльмин Гулиев находится в ведомственной больнице с охраной. В Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова его принять отказались. У певца перелом хирургической шейки плеча.
Попавшей под колеса иномарки женщине ампутировали правую верхнюю треть голени. Она находится в реанимации первой городской больницы.
ДТП с участием Эльмина Гулиева произошло вечером 21 сентября. Его Infiniti столкнулся на светофоре с белым Mercedes, сбил пешеходов и врезался в здание. В машине вместе с певцом была тиктокерша sv_angie. СМИ сообщали, что она получила сотрясение мозга и перелом таза.