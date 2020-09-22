Тиктокерша осталась цела после ДТП с машиной Гулиева

В автомобиле Infiniti певца Эльмина Гулиева, который сбил пешеходов в центре Москвы, в момент аварии была популярная тиктокерша. В компании Wowmedia, где работает девушка, «360» сказали, что с ней все хорошо. Сам музыкант заработал перелом.

Менеджер организации подтвердил, что блогер находится в больнице. Тяжелых травм, о которых писали СМИ, у нее нет.

«Знаю, что человек жив-здоров», — сказал сотрудник компании.

По данным источника «360», девушке диагностировали ушиб мягких тканей головы. Эльмин Гулиев находится в ведомственной больнице с охраной. В Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова его принять отказались. У певца перелом хирургической шейки плеча.

Попавшей под колеса иномарки женщине ампутировали правую верхнюю треть голени. Она находится в реанимации первой городской больницы.

ДТП с участием Эльмина Гулиева произошло вечером 21 сентября. Его Infiniti столкнулся на светофоре с белым Mercedes, сбил пешеходов и врезался в здание. В машине вместе с певцом была тиктокерша sv_angie. СМИ сообщали, что она получила сотрясение мозга и перелом таза.