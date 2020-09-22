ТАСС: полиция задержала сбившего пешеходов в Москве владельца Infiniti

«В настоящее время водитель Infiniti Эльмин Гулиев, который вчера после столкновения с Mercedes на пересечении Остоженки и Померанцева переулка, сбил пешеходов на тротуаре, задержан», — рассказал он.

Источник добавил, что открыто уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

ДТП произошло в 16:20 21 сентября. После столкновения Infiniti отбросило на тротуар, где находились пешеходы. По предварительной информации, виновником аварии стал Гулиев. Он ехал на красный свет с высокой скоростью.

Четыре человека пострадали. Троих госпитализировали. Среди них находившиеся на тротуаре в момент ДТП — мужчина и женщина. Также помощь понадобилась пассажирке Infiniti.

У мужчины зафиксировали тяжелую травму позвоночника. Медики не исключают, что у него перелом ребер и закрытая черепно-мозговая травма. У одной женщины перелом таза и сотрясение головного мозга, у другой — открытый перелом ноги. Врачи вынуждены были ампутировать ей лодыжку.