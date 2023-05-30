Общество 30 мая 2023, 19:01 Путин оценил работу ПВО при атаке беспилотников на Москву Президент Путин: системы ПВО во время атаки беспилотников на Москву сработали штатно Соцсети

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Система противовоздушной обороны во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Москву и Подмосковье сработала в штатном режиме и удовлетворительно. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства при этом признал, что «есть над чем работать». Он отметил, что с подобными проблемами российские войска столкнулись в Сирии на аэродроме Хмеймим.

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«В целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО столицы, и мы будем это делать», — процитировало Путина РИА «Новости».

По данным Минобороны, киевский режим утром 30 мая предпринял террористическую атаку на объекты в Москве и области. В ней задействовали восемь БПЛА, пять из них уничтожили. Незначительные повреждения получили несколько домов, два человека обратились за медицинской помощью. После нападения беспилотников на Москву Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что за утренней атакой дронами стоит Украина. По его словам, это ответ на эффективный удар ВС России по одному из центров принятия решений ВСУ. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал это нападение трусливым. Он также пообещал отомстить за атаку в ходе специальной военной операции, как именно не уточнил.