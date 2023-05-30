Происшествия 30 мая 2023, 14:29 Атаку беспилотников на Москву официально назвали терактом Следственный комитет России возбудил дело о теракте после атаки беспилотников в Москве Телеканал «360»

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После нападения беспилотников на Москву Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса России «Террористический акт». К расследованию привлекли опытных специалистов, сообщила пресс-служба.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина Главное следственное управление возбудило уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса России «Террористический акт». К расследованию подключили опытных криминалистов и следователей центрального аппарата, специалистов Судебно-экспертного центра СКР.

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В Москве утром 30 мая в окна жилых многоэтажек врезались три беспилотника, еще пять сбили при помощи зенитных ракетных комплексов «Панцирь-С» в Московской области — жители Одинцова и других населенных пунктов слышали грохот от сработавшей ПВО.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что здания получили незначительные повреждения. За медицинской помощью обратились два человека, тяжелых травм у них не обнаружили. Эвакуированным жильцам разрешили вернуться домой.