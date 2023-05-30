Происшествия 30 мая 2023, 18:20 Кадыров пообещал, что Украина поплатится за атаку дронов на Москву Глава ЧР Кадыров: РФ отомстит Украине на СВО за атаку дронов на Москву РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что Россия в ходе спецоперации отомстит Украине за атаку дронов на Москву. Подробностей он раскрывать не стал, но намекнул, что некий план уже существует.

«Немного забегу вперед, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

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Он заявил, что предпринятая трусливая атака не имела ни тактического, ни стратегического, ни даже психологического смысла, и «обученные военному делу это понимают». Тот, кто знаком с методами террористов, разгадает, что это была попытка привлечь внимание и «выиграть информационные очки» после крупных поражений в боях. Киевское руководство продолжает использовать террористические методы, и, следовательно, его представителей можно отнести к террористам, констатировал глава Чеченской Республики.

Реагировать на атаку нужно даже не жестко, а жестоко, ведь речь идет о защите россиян, подчеркнул Рамзан Кадыров. Он добавил, что нужно бить по «местам скопления террористических лидеров, пока не останется мокрое место», и призвал страны Европы задуматься, кого они спонсируют и кому предоставляют оружие.

«Аукнется, когда Россия постучит в двери, к примеру, Германии или Польши. И ответить уже будет нечем — все вооружение потратили на Украину», — предупредил Кадыров.