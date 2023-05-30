Происшествия 30 мая 2023, 10:36 Собянин сообщил о нескольких поврежденных зданиях в Москве после атаки беспилотников Мэр Москвы Собянин: после атаки БПЛА несколько домов получили незначительные повреждения Соцсети

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Несколько зданий получили незначительные повреждения после атаки беспилотников на Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города рассказал, что в целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов эвакуировали. Сразу после окончания работ они смогут вернуться домой. Собянин добавил, что никто из жителей поврежденных беспилотниками домов серьезно не пострадал. Два человека обратились к медикам, им оказали помощь на месте. Госпитализация никому не потребовалась.

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«На местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи», — написал Собянин.

Минобороны сообщило, что Москву атаковали восемь БПЛА. Три из них при помощи средств радиоэлектронной борьбы заставили сменить направление, остальные сбили в Подмосковье. В ведомстве назвали запуск дронов террористической атакой киевского режима. В Следственном комитете России начали расследование после падения беспилотников на многоэтажки в столице.

Беспилотники влетели в окна жилых домов на Ленинском проспекте, улицах Профсоюзной и Атласова. Рухнувший на Ленинском проспекте дрон разлетелся на части. Один кусок был размером с половину человеческого роста, его уже убрали.