LEGO приостановил поставки игрушек в Россию

Датский производитель игрушек LEGO приостановил поставки продукции в Россию. Об этом сообщило издание Finans.dk со ссылкой на представителя компании.

«Мы приостановили всю транспортировку продукции в Россию из-за действия санкций и непредсказуемой среды, в которой приходится работать», — сказал пресс-атташе LEGO Бенджамин Хьорт.

Также LEGO принял решение отправить пожертвование на сумму более 16,5 миллиона долларов на поддержку жителей Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной специальной операции на Украине с целью демилитаризации и денацификации. Он объяснил, что поступили просьбы о помощи со стороны республик Донбасса.

Российские вооруженные силы на Украине уничтожают военную инфраструктуру, не разрушая гражданские дома и постройки.

Ранее Министерство обороны сообщило, что с начала операции погибли 498 российских военных, еще 1597 человек получили ранения. По данным ведомства, за этот же временной отрезок потери Украины составили 2870 человек убитыми и около 3700 ранеными.