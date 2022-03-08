СМИ сообщили о закрытии магазинов OBI в России

Компания ОВI приняла решение закрыть свои магазины в России. Об этом сообщило издание Baumarkt Manager со ссылкой на заявление компании.

«OBI закрывает магазины товаров для дома в России», — написало СМИ.

По имеющимся данным, такое решение связано с событиями вокруг Украины. Руководство фирмы посчитало, что в сложившихся обстоятельствах не существует другого выхода, кроме как прекратить бизнес в России.

В России открыто 27 магазинов OBI, в них работают порядка четырех тысяч сотрудников.

Ранее стало известно, что шведский ретейлер товаров для дома IKEA принял решение приостановить свою деятельность в России. Компания уточнила, что приостанавливает процессы производства в России, импорта и экспорта в РФ и Белоруссию. Также группа компаний «Ингка» приостанавливает продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России.

Очередной пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.