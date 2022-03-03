IKEA приостановила работу в России

Шведский ретейлер товаров для дома IKEA принял решение приостановить свою деятельность в России. Об этом сообщила компания на своем официальном сайте.

«Конфликт России и Украины — это трагедия, мы глубоко сопереживаем всем людям, кого затронула эта ситуация. Мы приняли решение приостановить продажи в России и операционную деятельность в Белоруссии», — сообщает IKEA.

Компания уточнила, что приостанавливает процессы производства в России, импорта и экспорта в РФ и Белоруссию.

Также группа компаний «Ингка» приостанавливает продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в России.

Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине.