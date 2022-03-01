Nike приостановила онлайн-продажи в России

Американская компания Nike временно закрыла онлайн-продажи своих товаров в России. Покупателям предложили посещать ближайшие магазины сети.

«В настоящее время компания Nike не может гарантировать доставку товаров покупателям в России. В связи с этим приобретение товаров на веб-сайте nike.com и в приложении Nike временно недоступны в этом регионе», — сообщили на российском сайте компании.

Всем покупателям предложили отправляться за товарами компании в ближайшие магазины.

Ранее компания Adidas объявила о приостановке сотрудничества с Российским футбольным союзом (РФС). Причиной стала ситуация вокруг Украины. Контракт с Adidas РФС заключил летом 2021 года. Действие документа рассчитывалось на пять лет.

Осенью 2021 года с молотка ушли кроссовки Nike, разработанные специально для баскетболиста Майкла Джордана. Обувь продали на аукционе Sotheby’s в Лас-Вегасе за 1,47 миллиона долларов. Именно в этих кроссовках Джордан сыграл в пятой игре НБА сезона 1984 года. Баскетболист принес обуви американской компании всемирную известность.