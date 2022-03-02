Шведский магазин одежды H&M приостановил продажи своих товаров в России. Свое решение компания объяснила нынешней ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщил «Комменсант».

«НМ.com временно не работает. В настоящее время мы обновляем наш интернет-магазин, но совсем скоро он возобновит свою работу», — сказано на сайте магазина.

Как отметило издание, шведская компания объявила о временной приостановке продаж в России, но о закрытии магазинов в стране не говорилось. В H&M заявили, что постоянно следят за ситуацией в мире и ведут диалог со всеми заинтересованными сторонами.

Шведская компания H&M Group является одним из крупнейших продавцов одежды, обуви и аксессуаров. В России насчитывается 150 магазинов сети. Компания управляет такими брендами, как COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME и другими.

Ранее американская компания Nike решила временно приостановить онлайн-продажи своих товаров в России. Еще свою деятельность на российской территории прекратила компания по производству автомобилей Ford.