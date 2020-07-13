Пресс-секретарь Фургала опроверг слухи о своем задержании

Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко заявила, что ее не задерживали. Слухи про ее арест начались еще 12 июля — второй день подряд она опровергает эту информацию.

Ранее 13 июля в Хабаровск прибыл полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он заявил, что считает работу руководства края плохо организованной. Вскоре после этого в Telegram-каналах появилась информация о том, что правоохранители задержали пресс-секретаря Фургала Надежду Томченко.

«Я не арестована, я дома», — сообщила она журналистам, опровергнув эти слухи.

Действующего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Сотрудники СК и ФСБ обвинили его в причастности к деятельности преступной группировки в 2000-х годах. По данным следствия, он имеет отношения к организации заказных убийств. Речь идет об убийствах бизнесменов Евгении Зори и Олега Булатова в 2004–2005 годах, а также о покушении на предпринимателя Александра Смольского.

После задержания Фургала доставили в Москву. Губернатор свою вину не признает. Однако о его причастности к преступлениям следствию рассказали другие фигуранты этих дел. Суд арестовал губернатора на два месяца.

Сразу после задержания губернатора в Хабаровском крае начались массовые несанкционированные митинги. По оценкам правоохранителей, в них приняли участие около 10-12 тысяч человек.

Сейргей Фургал представляет партию ЛДПР. Выборы на пост губернатора Хабаровского края он выиграл в 2018 году.