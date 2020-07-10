Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался признавать свою вину в инкриминируемых ему преступлениях, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии.

В четверг вечером члены ОНК Москвы посетили Фургала, они рассказали, что губернатор доставлен в изолятор временного содержания-1 (Петровка, 38).

«Он находится в двухместной камере, соседа пока нет. Встретил он нас в светлом спортивном костюме в футболке с фамилиями сборной России по керлингу. На наш вопрос об условиях содержания ответил „на удивление тут вполне доброжелательно“ (дословно), пища нормальная (макароны с рыбой и чай). Виновным себя Фургал не признает», — рассказали в ОНК.

Также глава Хабаровского края сказал, что какого-либо давления на него не оказывалось. Телевизора, холодильника в камере у него нет — в изоляторе они не предусмотрены.

«Меньше всего сейчас хочу смотреть телевизор, слушать радио. Хочу просто спать, устал после длительного перелета» — прокомментировал Фургал отсутствие телевизора в камере.

По признанию губернатора, он «ожидал много чего, но не так жестко». Он в «спокойном» настроении, не подавлен.

«Высказывал беспокойство относительно того, что не назначен исполняющий обязанности губернатора края, так как много дел», — добавил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Сергея Фургала задержали ночью 9 июля (по московскому времени) в Хабаровске. Ему преддъявлены обвинения в убийствах предпринимателей.