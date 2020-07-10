Дело Фургала набирает обороты. В Хабаровске задержали еще пятерых членов ЛДПР, партия готова сложить мандаты

После задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в местном отделении ЛДПР началась «чистка». Правоохранители пришли с обысками еще к пяти членам партии, предположительно, по делу о мошенничестве. «360» рассказывает, что известно на данный момент.

О том, что в хабаровском отделении ЛДПР неприятные инциденты происходят и после задержания главы региона Сергея Фургала, рассказал лидер фракции в краевой думе Сергей Зюбр. По его словам, обыски прошли еще у пяти членов партии, два из которых действующие депутаты хабаровской думы.

Задержания однопартийцев

Правоохранители проверяли как квартиры депутатов и чиновников, так и их гаражи и машины. Депутаты Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, по данным Зюбра, находятся в изоляторе временного содержания, суд принял решение оставить их под арестом на два месяца. Они были топ-менеджерами предприятия «Амурсталь».

Пока обвинения, которые собираются предъявить членам ЛДПР, не известны, однако некоторые связывают задержания с делом «Амурстали», из-за которого арестовали и Фургала. Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и. о. координатора отделения Захар Синяговский также уверен, что все эти задержания имеют одну причину.

Депутаты Кузнецов и Козлов входили в состав руководства заводом, а бывший глава региона якобы принимал решения в пользу аффилированных компаний, в числе которых была и «Амурсталь».

Однако по данным ТАСС, депутатов обвиняют «в хищении денежных средств путем мошенничества в особо крупном размере». С делом Фургала, по словам информированного источника, задержание Кузнецова и Козлова в Следственном комитете пока не связывают.

Сложить полномочия

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский почти сразу после задержания Фургала сказал, что исключать его из партии не будут.

О том, что представители ЛДПР в Государственной думе готовы массово сложить полномочия в случае давления на партию, Жириновский также заявил еще 9 июля.

«В качестве протеста можем <…> сложить полномочия. Надо — фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда», — сказал глава ЛДПР на заседании.

Он добавил, что при необходимости может вывести к воротам СИЗО «Лефортово», где содержат Фургала, всех депутатов от ЛДПР, а также попросить других губернаторов от партии — в Смоленской и Владимирской областях — подать в отставку в знак солидарности с задержанным коллегой.

Позднее Сергей Зюбр также заявил, что депутаты законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР также готовы сдать мандаты из-за задержаний однопартийцев. При этом сейчас в думе региона ЛДПР в большинстве — 28 мандатов из 36.

«Мы защищаем своих партийцев, людей, с которыми мы много лет знаем друг друга. И самое для нас непонятное — почему, когда жители края большинство голосов отдают за представителей ЛДПР, сразу же начинаются уголовные дела, разбирательства», — передает слова Зюбра «Коммерсантъ».

В Государственной думе заявления представителей партии назвали шантажом и призвали не политизировать дело Фургала.