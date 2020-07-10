Хабаровского губернатора Фургала арестовали на два месяца. Видео из суда

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали на два месяца. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы. Фургала обвинили в организации покушений на предпринимателей в 2004 и 2005 годах.

Басманный суд по ходатайству следствия арестовал Сергея Фургала до 9 сентября.

Следствие подозревает чиновника в том, что он в составе преступной группы совершил покушение на убийство нескольких предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области. Фургалу уже предъявлено обвинение.

Правоохранители задержали губернатора в его собственном доме. Его сосед рассказал, что заметил служебную машину еще в восемь утра. По словам собеседника «360», она долго простояла у ворот дома и так никуда и не поехала. После задержания губернатора отправили в Москву, где будет проходить разбирательство по уголовному делу.

Фургал является членом партии ЛДПР. Его задержание для коллег стало неожиданностью. Сенатор Сергей Калашников рассказал, что губернатор производил хорошее впечатление. В партию Фургал вступил в 2005 году, тогда же он стал координатором хабаровского отделения и депутатом краевой думы. На выборы в губернаторы Фургал пошел в 2013 году, но тогда проиграл. Он решил попытаться еще раз в 2018 году, тогда во втором туре он выиграл и стал главой региона.