Юрий Трутнев остался недоволен работой руководства Хабаровского края

На встрече с журналистами Трутнев заявил, что он уже провел беседу с руководством Хабаровского края, в том числе с первым заместителем губернатора.

«Я сюда приехал, прежде всего, чтобы убедиться, что эта команда, которая находится в управлении Хабаровского края, продолжает работать, что выполняются все необходимые для людей функции власти субъекта Российской Федерации», — подчеркнул Сергей Фургал.

Он также добавил, что раньше Хабаровский край занимал 18-е место в России по инвестиционному климату, а сейчас — 63-е. Полпред сообщил, что ему к нему с жалобами на чиновников региона обращаются инвесторы. По их словам, руководство региона не выполняет обязательства по контрактам.

Сергея Фургала задержали 9 июля в Хабаровске и самолетом доставили в Москву. Его обвиняют в покушениях и убийствах, совершенных преступной группировкой в начале 2000-х годов в Хабаровском крае и Амурской области.