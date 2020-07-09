Губернатору Хабаровского края предъявили обвинение в организации убийств и покушении

СК РФ предъявил обвинение в организации убийств и покушении губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Следователи уже допросили его в качестве обвиняемого.

По данным следствия, Фургал причастен к организации и убийств и покушений на предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области. Все преступления совершала организованная преступная группа в 2004–2005 годах.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в ночь на четверг, 9 июля. Следователи действовали на основании показаний, которые против руководителя региона дали его предполагаемые подельники. Они назвали Фургала заказчиком преступлений.

На исполнителей следователи вышли после того, как в центральный главк Следственного комитета из регионального управления передали уголовные дела первой половины нулевых.

В ходе предварительного расследования правоохранители установили личности четырех исполнителей. Во время допросов они дали показания на Сергея Фургала. Кроме того, следователи допросили свидетелей и потерпевших.

Задержанного губернатора Хабаровского края этапировали в Москву. Здесь ему должны избрать меру пресечения.

По данным СМИ, Фургал проходит по уголовным делам об убийствах двух дальневосточных предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, с которыми у будущего губернатора были разногласия в сфере ведения бизнеса. Также Фургала подозревают в организации покушения на убийство бизнесмена Анатолия Смольского.

Сергей Фургал не в первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Как выяснил «360», он фигурировал в показаниях работников своей фирмы, которые они давали по уголовному делу об убийстве жителя деревни Лермонтовка Романа Сандалова. По их словам, Фургал обещал прислать людей из Хабаровска, чтобы они разобрались.

Молодого человека убили выстрелом в спину из карабина «Сайга». Осужденным по этому делу стал некий Владимир Журавлев. По словам матери убитого, это был водитель Фургала. Она пояснила, что бизнесмен был недоволен, что Сандалов забрал привезенный на его базу металл после того, как ему не заплатили. Журавлева осудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».