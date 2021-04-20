Правительство упростило доступ к рефинансированию ипотеки получателям маткапитала

Кабмин упростил доступ к рефинансированию ипотеки получателям материнского капитала. Теперь семьи смогут оформлять квартиру на детей после полного погашения кредита у банка, рефинансирующего заем.

В правила направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий изменения уже внесены и утверждены премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Об этом во вторник сообщила пресс-служба кабмина.

«Изменения, в частности, коснулись порядка оформления права собственности на жилье, купленное за счет ипотечного кредита», — сообщили в ведомстве.

По старым правилам заемщик должен был в течение шести месяцев после погашения ипотеки с помощью нового кредита оформить на детей право собственности на долю в квартире. В результате рефинансирующий банк получал в залог квартиру, где собственниками являлись несовершеннолетние. При просрочке кредита финансовому учреждению было сложно взыскать заложенную недвижимость.

«Из-за таких рисков многие банки неохотно соглашались на рефинансирование ипотеки с маткапиталом, а граждане с большим трудом могли переоформить кредит под более низкий процент», — отметили в кабмине.

Теперь семьи смогут оформлять квартиру на детей после погашения кредита у банка, который рефинансировал ипотеку. Это даст доступ получателей материнского капитала к рефинансированию на тех же условиях, что и россиянам, взявшим ипотеку без привлечения государственных выплат, выделенных на рождение детей.