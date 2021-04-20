Рост стоимости первичного жилья в России замедлился

За предыдущий год первичное жилье в России подорожало на 26%, за первые три месяца текущего — на 8% по сравнению с предыдущим кварталом. Рост стоимости на новые квартиры замедлился, но цены на них все еще довольно высоки.

Об этом газете «Известия» сообщили участники рынка. Рост цен замедлился и движется в сторону равновесия. Однако подорожание продолжается из-за дефицита рабочей силы, колебания курса рубля и цен на стройматериалы.

По данным совместного исследования «Авито Недвижимости» и аналитического портала «Пульс продаж новостроек», на которое ссылается издание, в первом квартале средняя стоимость нового жилья по сравнению с 2020 годом выросла в 2021-м на 26%. В четвертом квартале прошлого года показатель вырос только на 8% до 107 тысяч рублей за квадратный метр. Рост цен в четвертом квартале прошлого года составил 10%.

После того, как большинство ликвидных объектов в 2020-м году были распроданы, снизился и спрос на них, и их стоимость.

«Подобный вектор развития в основном обусловлен тем, что многие россияне уже успели воспользоваться выгодными ипотечными предложениями в прошлом году и приобрести квартиру», — сказано в исследовании.

Коммерческий директор ГК «РКС Девелопмент» Александр Коваленко считает, что рост цен замедлился из-за опасений девелоперов о прекращении льготной ипотеки.

«В городах нашего присутствия застройщики перестали повышать цены, чтобы реализовать максимальный объем квартир до окончания льготной программы, так как прогнозируют последующее резкое снижение спроса», — сказал он «Известиям».

Увеличение средних цен на российские новостройки замедлилось, но они могут еще заметно вырасти. В 16 крупнейших российских городах сейчас средняя стоимость составляет 95,12 тысячи рублей за квадратный метр.