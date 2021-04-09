ВТБ снизит ставки по льготной ипотеке

Банк ВТБ анонсировал снижение ставки по госпрограмме ипотеки на жилье в новостройках с 6,1% до 5,8% годовых. Такое предложение будет действовать с 9 апреля до 31 мая.

«Сниженная ставка по программе с господдержкой действует при оформлении заявки до 31 мая 2021 года», — уточнили в пресс-службе банка. Сообщение процитировало РИА «Новости».

Также ВТБ понизил ставку на 0,4% до 7,8% для рефинансирования ипотеки других банков. Начальник управления «Ипотечное кредитование» — вице-президент ВТБ Михаила Сероштана рассказал, что в первом полугодии банк планирует выдать по льготной программе 150 миллиардов рублей.

«В этом году население стабильно увеличивает спрос на жилищные кредиты: в марте выдачи составили более 93 миллиардов рублей, что почти на четверть выше показателей февраля», — отметили в финансовой организации.

Ипотечные продажи растут благодаря государственной поддержке. ВТБ выдал по ипотеке с господдержкой 65 миллиардов рублей с начала года. За все время действия программы было проведено 82,5 тысячи сделок на 265 миллиардов рублей. Доля программы в объеме ипотечных продаж ВТБ — около 30%.

Программа льготной ипотеки начала действовать весной 2020 года. Так правительство решило поддержать население в пандемию. Сначала предполагалось, что программа будет активна до 1 ноября 2020 года. Однако ее продлили до 1 июля 2021 года.