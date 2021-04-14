Госдума разрешила многодетным россиянам использовать ипотечные льготы на новые цели

Госдума приняла в окончательном чтении закон, расширяющий цели софинансирования ипотеки для многодетных семей. Информация об этом появилась на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

Теперь ипотечный кредит по госпрограмме в размере 450 тысяч рублей можно использовать для строительства или покупки недостроенного дома, а также для ремонта или паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива. Помимо этого, получить господдержку смогут многодетные родители, которые хотят купить жилое помещение с ремонтом или неотделимыми улучшениями.

Данная программа поддержки многодетных россиян действует с сентября 2019 года. Претендовать на ипотечный заем могут семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети. Этой льготой, по данным правительства, успели воспользоваться около 50 тысяч семей.