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    14 апреля 2021, 13:21

    Госдума разрешила многодетным россиянам использовать ипотечные льготы на новые цели

    Ольга Назаркина

    Госдума приняла в окончательном чтении закон, расширяющий цели софинансирования ипотеки для многодетных семей. Информация об этом появилась на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

    Госдума разрешила многодетным россиянам использовать ипотечные льготы на новые цели

    Теперь ипотечный кредит по госпрограмме в размере 450 тысяч рублей можно использовать для строительства или покупки недостроенного дома, а также для ремонта или паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива. Помимо этого, получить господдержку смогут многодетные родители, которые хотят купить жилое помещение с ремонтом или неотделимыми улучшениями.

    Данная программа поддержки многодетных россиян действует с сентября 2019 года. Претендовать на ипотечный заем могут семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети. Этой льготой, по данным правительства, успели воспользоваться около 50 тысяч семей.