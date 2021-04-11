Правила использования маткапитала начали меняться в РФ. Вот в чем их суть

С апреля меняется ряд правил касательно использования маткапитала на первого ребенка. Например, сертификат может быть оформлен без заявления родителя в электронном виде. Об этом «360» рассказала юрист Людмила Александрова.

В соответствии с ФЗ от 1 марта 2020 года № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала» право на получение 466 617 рублей возникает при рождении первого ребенка. При этом женщина получает не денежные средства, а сертификат.

«С 15 апреля 2020 года сертификат может быть оформлен без заявления родителя в электронном виде после получения ПФР сведений о рождении (усыновлении) ребенка. Пенсионный фонд пришлет электронный сертификат в личный кабинет родителя на портале госуслуг», — рассказала юрист.

Она добавила, что для направления средств или их части на накопительную часть пенсии матери нужно с заявлением обратиться в территориальное отделение ПФР или МФЦ.

Если изменились обстоятельства и мать ребенка решила направить маткапитал на другие цели, то в данном случае у женщин появилась возможность отозвать средства из негосударственных пенсионных фондов, в которых идет формирование накопительной части пенсии матери. Это следует из приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 26.02.2021 года № 93н.

Для этого нужно написать заявление в Пенсионный фонд. В течение полугода после возвращения денег на счет ПФР матери женщина должна определиться, куда денежные средства будут потрачены, и написать новое заявление. Тем не менее такой возможностью можно воспользоваться только один раз.

Эксперт предупредила, что если заявление написано не будет, то деньги в течение трех месяцев после истечения полугодового срока для перевода их на другие цели автоматически переведутся ПФР на накопительную часть пенсии матери в тот же негосударственный пенсионный фонд, в котором формируются средства пенсионных накоплений.