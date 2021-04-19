Семьи с детьми смогут получить льготную ипотеку на строительство дома

Семьи с детьми смогут получить льготную ипотеку в том числе на строительство частного дома. Об этом в ходе совещания с членами кабмина заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщили на сайте правительства.

Кабмин расширил условия программы «Семейная ипотека». Кредиты под 6% годовых теперь можно будет получить не только на покупку жилья, но и на строительство дома, а также приобретение земельного участка.

Льготную ипотеку смогут получить семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Кредиты будут доступны и семьям с одним ребенком-инвалидом.

Для получения ипотеки строительством дома должна заниматься компания-подрядчик. Первый взнос составит 15% от цены участка и стоимости строительства по договору. Если у заемщика уже есть участок, то первоначальный взнос потребуется внести только за строительство дома.

В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области максимальная сумма кредита составит 12 миллионов рублей. Для других регионов — вдвое меньше.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее поручил создать штаб по анализу роста цен на жилье. В его состав войдут представители Минстроя, ФАС и «Главгосэкспертизы».