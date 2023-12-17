Общество 17 декабря 2023, 13:18 Пострадавшие при стрельбе в Брянске пошли на поправку Мурашко: динамика состоянии раненых при стрельбе в Брянске положительная Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Состояние пострадавших при стрельбе в брянской гимназии № 5 постепенно улучшается. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Хорошо. Динамика положительная», — процитировали «Известия» его ответ на соответствующий вопрос.

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Ранее министр называл состояние раненых стабильным.

Брянская школьница 7 декабря расстреляла учеников из оружия отца и покончила с собой. Пострадали пятеро детей, одна девочка погибла. Генерального директора частного охранного предприятия «ЧОО „Агентство Экскалибур“», охраняющего гимназию, задержали и арестовали. Позже меру пресечения изменили — мужчину отпустили под залог в полтора миллиона рублей.

Отца устроившей стрельбу девочки также задержали и доставили в СИЗО. Ему вменили небрежное хранение огнестрельного оружия. На днях его выпустили из СИЗО под «запрет определенных действий», в том числе использование интернета.