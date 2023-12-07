Криминал 07 декабря 2023, 10:27 Устроившая стрельбу в гимназии Брянска девочка покончила с собой МВД: открывшая в Брянске стрельбу школьница совершила самоубийство РИА «Новости»

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Девочка, которая устроила стрельбу в брянской гимназии №5, совершила самоубийство. В пресс-службе ГУ МВД по Брянской области отметили, что пострадали пять человек.

По информации полиции, одна из учениц принесла огнестрельное оружие и открыла огонь. Пять человек получили ранения.

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«После этого девушка покончила с собой. Одна из раненых одноклассниц также скончалась от полученных ран. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — уточнили в ведомстве.

Источник «360» рассказал, что восьмиклассница ходила по школе и стреляла, ученики в это время закрылись в классах. По некоторой информации, она вооружилась дробовиком. Горадминистрация Брянска заявила о гибели двух человек. К школе, по словам очевидцев, съехалась полиция и Росгвардия.