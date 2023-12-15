Происшествия 15 декабря 2023, 16:38 Гендиректору компании, охраняющей гимназию в Брянске, изменили меру пресечения Суд отпустил под залог гендиректора компании, охраняющей гимназию в Брянске РИА «Новости»

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Меру пресечения изменили генеральному директору частного охранного предприятия «ЧОО „Агентство Экскалибур“», охраняющего брянскую гимназию, где школьница устроила стрельбу. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Инстанция удовлетворила жалобу на постановление об избрании главе ЧОП меры пресечения в виде ареста.

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«Заменить меру пресечения в виде заключения под стражу на меру пресечения в виде залога в <…> 1,5 миллиона рублей», — заявил судья.

Мужчину задержали 8 декабря, а на следующий день Советский районный суд Брянска вынес решение о его аресте на два месяца.

Стрельба в гимназии произошла 7 декабря. Школьница открыла огонь из оружия отца, после чего покончила с собой. Мотивы поступка девочки уточняются.

В результате случившегося пять учеников получили ранения. Одна школьница погибла. По факту случившегося возбудили уголовное дело.