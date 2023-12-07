Происшествия 07 декабря 2023, 11:05 Получившая ранение при стрельбе в Брянске школьница скончалась МВД: пять человек пострадали при стрельбе в Брянске, одна школьница скончалась РИА «Новости»

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В результате стрельбы в гимназии № 5 в Брянске пострадали пять человек, позднее одна из раненых школьниц скончалась. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Брянской области.

ЧП в гимназии произошло утром 7 декабря. Оружие в учебное заведение пронесла 14-летняя девочка и начала стрелять. По информации МВД, школьница произвела несколько выстрелов. После этого она свела счеты с жизнью.

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Одна из раненых одноклассниц нападавшей скончалась. Правоохранительные органы устанавливают мотивы преступления.

В СК сообщили, что нападавшая стреляла из помпового ружья. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Ученики гимназии рассказали о выстрелах, которые слышали в здании. После этого они вместе с учительницей сидели, забаррикадировавшись, в одном из кабинетов.