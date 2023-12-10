Важное 10 декабря 2023, 16:17 Отца школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии, отправили в СИЗО Суд отправил в СИЗО отца школьницы, устроившей стрельбу в брянской гимназии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отца девочки, устроившей стрельбу в гимназии № 5 Брянска, арестовали. Постановление об этом вынес Советский районный суд города.

Мужчину обвинили в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц, и доведении до самоубийства в отношении несовершеннолетнего.

Реклама

По версии следствия, отец школьники допустил небрежное хранение своего охотничьего ружья, из-за чего его дочь смогла взять ружье, из которого потом стала стрелять в одноклассников.

Кроме того, органы следствия установили, что обвиняемый жестоко обращался с дочерью, систематически унижал и угрожал. В свете этого ему инкриминировали преступление по статье о доведении до самоубийства.

В СИЗО отец школьницы пробудет до 7 февраля 2024 года. Постановление об аресте пока не вступило в законную силу.

Стрельба в гимназии № 5 произошла в минувший четверг, 7 декабря. В результате погибли двое, в том числе сама стрелявшая. Пятеро подростков получили ранения. Двоих из них доставили на лечение в Москву.