Эксклюзив 15 декабря 2023, 10:32 Суд освободил из-под ареста отца стрелявшей в брянской гимназии школьницы Отца устроившей стрельбу в брянской гимназии школьницы выпустили из СИЗО РИА «Новости»

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Суд постановил выпустить из СИЗО отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске. Об этом сообщили «Известия».

Родственнику несовершеннолетней запретили общаться с участниками делопроизводства по уголовному делу, исключение составили только близкие родственники. Отцу школьницы также придется отказаться от средств связи и интернета.

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«Меру пресечения в виде заключения под стражу <…> заменить на запрет определенных действий», — отметили в суде.

Адвокат отца восьмиклассницы Елена Дубровская в беседе с «360» прокомментировал решение суда. Она подтвердила, что освобождение подсудимого из СИЗО произойдет в ближайшее время.

«Он будет освобожден из-под стражи. Наверное, это невозможно [осуществить] сегодня, будет [проводиться] оформление документов, пока человека выпускают из следственного изолятора. А про запрет на определенные действия я пока ничего не могу сказать, потому что перечень мне еще не дан», — отметила она.

Ранее отца девочки задержали и доставили в СИЗО. Его обвинили в небрежном хранении огнестрельного оружия, с помощью которого школьница ранила одноклассников. Она пронесла оружие в учебное заведение и выстрелила в шестерых подростков.

По информации СМИ, устроившую стрельбу девушку травили в школе. Авторы Telegram-канала «112» заявили, что отец восьмиклассницы хранил оружие по всем правилам, но дочь забрала у него ключ. Telegram-канал Shot, отметил, что мужчина накануне стрельбы в гимназии отмечал день рождения.