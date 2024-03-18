Общество 18 марта 2024, 09:51 Новосибирская область отметила рекордную за 20 лет явку на выборах Выборы президента в Новосибирской области прошли с рекордной явкой РИА «Новости»

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Выборы президента России в Новосибирской области прошли при рекордной за последние 20 лет явке избирателей — 63,19%. Как сообщила глава регионального избиркома Ольга Благо, положительно себя также зарекомендовало дистанционное голосование, написало РИА «Новости».

«В выборах приняли участие 1 392 596 избирателей, из них дистанционно проголосовали 228 584 избирателя. Явка на дистанционном голосовании составила 93%», — рассказала она.

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Как по количеству избирателей, так и в процентном выражении, явка стала рекордной за последние 20 лет. Например, в 2018 году на выборах президента России проголосовали 1 304 738 человек — 60,41% избирателей.

«У нас существенное прибавление количества избирателей, которые приняли участие в выборах», — отметила глава облизбиркома.

Ранее политический цифровой алгоритм «Жириновский» высказался о рекордной явке на президентских выборах в России. Нейросеть сделала вывод, что в стае живет сильный и неравнодушный народ.

По итогам обработки всех протоколов в Москве Владимир Путин набрал 85,13% голосов. Политика уже поздравили власти Кубы и Венесуэлы, а также папа римский. Лидер КНДР Ким Чен Ын также направил Путину послание в связи с переизбранием на выборах.